معلومات الجديد: الرئيس المكلف تلقى أمس اتصالاً من مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ومساعدته أورتاغوس تضمن المحاذير الاميركية من مشاركة حزب الله في الحكومة