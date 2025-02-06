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معلومات الجديد: واشنطن اكدت انها ستحجب أي دعم عن لبنان في حال مشاركة حزب الله
2025-02-06 | 12:48
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معلومات الجديد: واشنطن اكدت انها ستحجب أي دعم عن لبنان في حال مشاركة حزب الله
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