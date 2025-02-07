مؤتمر صحافي لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل

أ ف ب: المستشار الألماني أولاف شولتس يؤكد للشرع في اتصال هاتفي دعم ألمانيا لسوريا "حرة وآمنة"

أ ف ب: المستشار الألماني أولاف شولتس يؤكد للشرع في اتصال هاتفي دعم ألمانيا لسوريا "حرة وآمنة"