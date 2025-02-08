عقد التشكيل المتبقية.. متى يعطي بري جوابه؟

وقالت مصادر مطّلعة إن "سلام أرسل بعد الظهر إلى عين التينة 3 أسماء جديدة، من بينها الأكاديمي عدنان الأمين"، لكن برّي استمهل إلى اليوم، ورجّحت مصادر مطّلعة أن يعطي برّي جوابه قبلَ اجتماعه بنائبة المبعوث الاميركي للشرق الاوسط مورغان أورتاغوس.