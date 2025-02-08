عقد التشكيل المتبقية.. متى يعطي بري جوابه؟
علمت صحيفة "الأخبار" أن رئيس مجلس النواب نبيه بري انضم عبر الهاتف إلى اللقاء الذي جرى امس بين رئيس الجمهورية جوزاف عون والرئيس المكلف نواف سلام ، وجرى البحث في العقد المتبقية لتشكيل الحكومة، والاتفاق على إرسال أسماء جديدة إلى رئيس المجلس كي يختار منها.
وقالت مصادر مطّلعة إن "سلام أرسل بعد الظهر إلى عين التينة 3 أسماء جديدة، من بينها الأكاديمي عدنان الأمين"، لكن برّي استمهل إلى اليوم، ورجّحت مصادر مطّلعة أن يعطي برّي جوابه قبلَ اجتماعه بنائبة المبعوث الاميركي للشرق الاوسط مورغان أورتاغوس.