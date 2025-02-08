الجمهورية: إستنفار سياسي لإعادة ضبط مسار التأليف

وبحسب معلومات لـ" الجمهورية"، فانّ باب الاتصالات فُتح على مصراعيه خلال الساعات الماضية، ولاسيما على خط بعبدا - عين التينة، وكذلك على خط الرئيس المكلّف - عين التينة، حيث أُفيد عن تواصل نهاري حصل بين الرئيس المكلّف نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري ، وايضاً على خط ثنائي حركة «أمل» و»حزب الله» في مشاورات تنسيقية في ما بينهما.

وتشير المعلومات إلى أنّ الأجواء التي سادت هذه الاتصالات أوحت بأنّ الأمور لم تصل إلى حائط مسدود، بل إنّ إمكانية تفكيك العقدة الشيعية ما زالت قائمة، وخصوصاً بعد بروز إشارات حول استبعاد اسم لميا مبيض، حيث أفيد عن استبدالها باسم الوزير السابق ناصر الصعيدي كوزير شيعي خامس قابل للتوافق عليه. الّا أنّ الأمور لم تُحسم بصورة نهائية، حيث أنّ الصعيدي اعتذر عن عدم قبول توزيره الّا بحقيبة من ضمن اختصاصه غير البيئة، ما أعاد إطلاق عملية بحث جديدة عن اسم جديد، مع إبقاء قناة الاتصال مفتوحة من قبل الرئيس المكلّف مع رئيس مجلس النواب، على ان تشكّل الساعات القليلة المقبلة المجال الأقرب لحسم التوافق على اسم.

وهذه التطورات كانت مدار بحث في اللقاء الذي عُقد أمس بين رئيس الجمهورية جوزاف عون والرئيس المكلّف نواف سلام، الذي غادر القصر الجمهوري من دون الإدلاء بأي تصريح. فيما وصفت أجواء اللقاء بالمريحة.

وقالت مصادر متابعة لحركة الاتصالات للصحيفة انّه "في حال أمكن بلوغ التوافق المنشود على اسم الوزير الشيعي الخامس اليوم، فمن شأن ذلك أن يطلق العجلة الحكومية سريعاً نحو إعلان ولادة الحكومة اليوم ايضاً، إلّا إذا كان خلف الأكمة عقد أخرى، سواء أكانت كامنة في بعض الزوايا السياسية وما زالت في حاجة إلى إنضاج على مستوى تمثيل بعض القوى، او عقد مفتعلة طابعها سياسي وإقصائي لأطراف سياسية معيّنة تصبّ في ما يهدف إليه الموقف الاميركي الصريح لناحية إبعاد «حزب الله» عن المشاركة في الحكومة، فمثل هذه العقد إن وجدت، سيكون لها التأثير السلبي على عجلة التأليف".