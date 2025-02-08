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"الأخبار": كلام أورتاغوس ولّد مشكلة جديدة حول التشكيلة الحكومية

2025-02-08 | 01:15
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&quot;الأخبار&quot;: كلام أورتاغوس ولّد مشكلة جديدة حول التشكيلة الحكومية
"الأخبار": كلام أورتاغوس ولّد مشكلة جديدة حول التشكيلة الحكومية

علمت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس المكلف نواف سلام تلقّى قبل وصول المبعوثة الاميركية مورغان أورتاغوس اتصالين، منها ومن رئيسها ستيف ويتكوف، أبلغاه فيه أن الإدارة الأميركية ترفض إشراك حزب الله في الحكومة ولو بأسماء تكنوقراط".

وكشفت المصادر أن "كلام المبعوثة الأميركية ولّد مشكلة جديدة في ما يتعلّق بالتشكيلة الحكومية، حيث أبلغ ثلاثة أشخاص ممن سماهم سلام لتوزيرهم تراجعهم عن القبول بالمهمة، وعبّروا عن تردّدهم، خوفاً من التداعيات التي ستطاولهم في حال كان حزب الله جزءاً من الحكومة، بينما لا يزال سلام ورئيس الجمهورية جوزيف عون يحاولان إقناعهم بالتراجع عن القرار".

"الأخبار": كلام أورتاغوس ولّد مشكلة جديدة حول التشكيلة الحكومية

محليات

اورتاغوس

نواف سلام

نبيه بري

جوزاف عون

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