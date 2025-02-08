الرئيس عون مهنئاً بالحكومة الجديدة: الوزراء سيكونون حتماً في خدمة جميع اللبنانيين

أعرب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عن ارتياحه لتشكيل الحكومة الجديدة، وهنأ رئيسها نواف سلام والوزراء، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم الجديدة.



وأكد رئيس الجمهورية أن "تشكيل حكومة الإصلاح و الإنقاذ" استند الى المعايير التي تم التوافق عليها مع الرئيس سلام، واهمها الا تضم وزراء ينتمون الى أحزاب سياسية، وقد اعتمدت في تسميتهم الكفاءة والخبرة والاختصاص، إضافة الى السيرة الذاتية والسمعة الحسنة، وقد تحققت هذه المعايير بحيث سيكون أعضاء الحكومة متجانسين و متضامنين يعملون كفريق عمل متماسك لتحقيق ما يعقده عليهم اللبنانيون من آمال من أجل غد أفضل".



وقال الرئيس عون: "إن أعضاء الحكومة غير حزبيين، لكنهم سيكونون حتما في خدمة جميع اللبنانيين، لان هدفهم سيكون فقط مصلحة لبنان".