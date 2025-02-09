وزير الإعلام بول مرقص من أمام كاتدرائية مار جرجس المارونية: في المواضيع التي تتعلق بتحرير الاراضي اللبنانية من أي احتلال لن نكون حياديين كما لن نكون محايدين بمواضيع تتعلق بحرية التعبير