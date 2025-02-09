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وزير الإعلام بول مرقص من أمام كاتدرائية مار جرجس المارونية: في المواضيع التي تتعلق بتحرير الاراضي اللبنانية من أي احتلال لن نكون حياديين كما لن نكون محايدين بمواضيع تتعلق بحرية التعبير
2025-02-09 | 03:52
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وزير الإعلام بول مرقص من أمام كاتدرائية مار جرجس المارونية: في المواضيع التي تتعلق بتحرير الاراضي اللبنانية من أي احتلال لن نكون حياديين كما لن نكون محايدين بمواضيع تتعلق بحرية التعبير
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وزير الإعلام بول مرقص من أمام كاتدرائية مار جرجس المارونية: في المواضيع التي تتعلق بتحرير الاراضي اللبنانية من أي احتلال لن نكون حياديين كما لن نكون محايدين بمواضيع تتعلق بحرية التعبير
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رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يصل الى الى كاتدرائية مار جرجس المارونية للمشاركة في قداس عيد مار مارون ... للمتابعة مباشرة:
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