الرئيس فؤاد السنيورة من امام كاتدرائية مار جرجس المارونية: التمثيل السني كما أجراه الرئيس نواف سلام هو ما يعبر عن حقيقة ما يريده اللبنانيين والمسلمون والوزراء يمثلون اللبنانيين جميعاً