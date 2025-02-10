الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

الخارجية اللبنانية تدين تصريحات نتنياهو بشأن السعودية

2025-02-10 | 01:30
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الخارجية اللبنانية تدين تصريحات نتنياهو بشأن السعودية
الخارجية اللبنانية تدين تصريحات نتنياهو بشأن السعودية

أعربت وزارة الخارجيّة والمغتربين عن إدانتها ورفضها الشديدين لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الداعية إلى إقامة دولة فلسطينيّة على الأراضي السعودية، مؤكّدة وقوفها إلى جانب "المملكة العربيّة السعودية الشقيقة في مواجهة كل ما يُهدد أمنها، واستقرارها، وسيادتها، ووحدة أراضيها."

كما شددت الوزارة على رفضها أي محاولات لتهجير  الفلسطينين أو توطينهم لا سيما في لبنان.

وحثت الوزارة  للدفع باتجاه حل عادل وشامل للقضية الفلسطينيّة على أساس حلّ الدولتيْن، استنادًا إلى قرارات الشرعيّة الدوليّة، ومبادرة السلام العربيّة الصادرة عن قمّة بيروت (٢٠٠٢) ممّا يُعزّز السلم والأمن الإقليمي والدولي

الخارجية اللبنانية تدين تصريحات نتنياهو بشأن السعودية

محليات

الخارجية اللبنانية

نتنياهو

السعودية

غزة

فلسطين

العودة الى الأعلى
Aljadeed
التحكم المروري: تصادم بين عدد من السيارات على أوتوستراد الرميلة قبل جسر الاولي باتجاه صيدا وحركة المرور كثيفة في المحلّة
عبدالمسيح لـ"الأنباء" الكويتية: مشاركة الحزب بالحكومة رسالة من العهد

اقرأ ايضا في محليات

بالصور - الجيش: ضبط أسلحة وقذائف مع مطلوبين على الحدود
07:29

بالصور - الجيش: ضبط أسلحة وقذائف مع مطلوبين على الحدود

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان التالي:

07:29

بالصور - الجيش: ضبط أسلحة وقذائف مع مطلوبين على الحدود

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان التالي:

"وزراء القوات سياديون".. إليكم تصريح جعجع
07:23

"وزراء القوات سياديون".. إليكم تصريح جعجع

أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بعد إستقباله وزراء الخارجية يوسف رجي، الطاقة جو صدي، الصناعة جو عيسى الخوري، المهجرين كمال شحادة، إنها "حكومة الأمل أكثر مما هي حكومة الإصلاح والإنقاذ، والوزراء الأربعة الذين سمّتهم القوات سياديون".

07:23

"وزراء القوات سياديون".. إليكم تصريح جعجع

أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بعد إستقباله وزراء الخارجية يوسف رجي، الطاقة جو صدي، الصناعة جو عيسى الخوري، المهجرين كمال شحادة، إنها "حكومة الأمل أكثر مما هي حكومة الإصلاح والإنقاذ، والوزراء الأربعة الذين سمّتهم القوات سياديون".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025