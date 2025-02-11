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محليات

"الشرق الاوسط": بيروت تتشدد مع الطائرات الآتية من العراق

2025-02-11 | 01:03
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&quot;الشرق الاوسط&quot;: بيروت تتشدد مع الطائرات الآتية من العراق
"الشرق الاوسط": بيروت تتشدد مع الطائرات الآتية من العراق

أفادت معلومات لصحيفة "الشرق الاوسط" ان جهاز أمن مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، بدأ إجراءات أمنية مشددة على الرحلات المقبلة من العراق إلى بيروت وإخضاعها لتفتيش دقيق، أسوة بالرحلات الآتية من إيران".

ولفتت المعلومات الى ان تلك الاجراءات تحسباً لإدخال أموال أو أرصدة لصالح حزب الله.

وفي السياق قال رئيس مطار رفيق الحريري الدولي فادي الحسن للصحيفة إن "عمليات التفتيش التي تخضع لها الطائرات المدنية، سواء المقبلة من العراق أو من إيران روتينية، وشبيهة بالإجراءات المعتمدة على الرحلات المقبلة من كلّ دول العالم".

كما كشف مصدر أمني في المطار للصحيفة عن "تدابير استثنائية تطال الرحلات الآتية من بغداد أسوة بالتدابير التي تخضع لها الطائرات الآتية من إيران". وأكد أن التدابير "تشمل كلّ الأشخاص والحقائب والطرود الآتية على متن هذه الرحلات".

"الشرق الاوسط": بيروت تتشدد مع الطائرات الآتية من العراق

محليات

حزب الله

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تلا وزير الاعلام بول مرقص مقررات الجلسة الوزارية وأكد أن "الرئيس عون أوعز الى الوزراء الجدد بأن الانتماء فقط للدولة وسيتم العمل على إصلاح الوزارات وتطويرها في ظل الدعم الدولي"، ولفت الى ان "الرئيس عون أكد ضرورة عدم توجيه أي انتقاد للدول وأي رسالة لهم تكون عبر القنوات الرسمية وفق الأصول طالباً من الوزراء رفع كل التحصينات التي تحيط بوزاراتهم".

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