"الشرق الاوسط": بيروت تتشدد مع الطائرات الآتية من العراق

ولفتت المعلومات الى ان تلك الاجراءات تحسباً لإدخال أموال أو أرصدة لصالح حزب الله.

وفي السياق قال رئيس مطار رفيق الحريري الدولي فادي الحسن للصحيفة إن "عمليات التفتيش التي تخضع لها الطائرات المدنية، سواء المقبلة من العراق أو من إيران روتينية، وشبيهة بالإجراءات المعتمدة على الرحلات المقبلة من كلّ دول العالم".

كما كشف مصدر أمني في المطار للصحيفة عن "تدابير استثنائية تطال الرحلات الآتية من بغداد أسوة بالتدابير التي تخضع لها الطائرات الآتية من إيران". وأكد أن التدابير "تشمل كلّ الأشخاص والحقائب والطرود الآتية على متن هذه الرحلات".