سلام: البيان الوزاري سيرد على التحديات التي تواجه البلد لا سيما الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب ومسألة إعادة الإعمار فضلاً عن الإصلاح المالي والاقتصادي والسياسي

أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اننا "نريد استعادة ثقة المواطنين الذين عانوا من الكثير من الأزمات المالية والاقتصادية والتي تجاوز عمرها ست سنوات، إضافة الى انفجار مرفأ بيروت وكذلك من الحرب الأخيرة التي تعرض لها لبنان".
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 11 /2 /2025، دهمت وحدة من الجيش عددًا من المنازل في بلدة أكروم – عكار وضبطت كمية من الرمانات اليدوية والذخائر الحربية والأعتدة العسكرية.سلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق".
وصل الرئيس سعد الحريري الى بيروت مساء اليوم للمشاركة في إحياء الذكرى العشرين لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه ظهر يوم الجمعة المقبل.