سلام: البيان الوزاري سيرد على التحديات التي تواجه البلد لا سيما الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب ومسألة إعادة الإعمار فضلاً عن الإصلاح المالي والاقتصادي والسياسي

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 11 /2 /2025، دهمت وحدة من الجيش عددًا من المنازل في بلدة أكروم – عكار وضبطت كمية من الرمانات اليدوية والذخائر الحربية والأعتدة العسكرية.



سلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق".