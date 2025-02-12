مراسلة الجديد: شرطة مجلس النواب باشرت فتح كافة الطرقات المحيطة بساحة النجمة في وسط بيروت

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: لا صحة لما بثته محطة "الحدث" عن اتفاق بين لبنان و إسرائيل على تمديد وقف النار لما بعد عيد الفطر

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: لا صحة لما بثته محطة "الحدث" عن اتفاق بين لبنان و إسرائيل على تمديد وقف النار لما بعد عيد الفطر