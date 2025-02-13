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محليات

تسليم وتسلم في وزارة الصحة.. الأبيض: الامانة كبيرة وحملها يحتاج الى تعاون

2025-02-13 | 06:22
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تسليم وتسلم في وزارة الصحة.. الأبيض: الامانة كبيرة وحملها يحتاج الى تعاون
تسليم وتسلم في وزارة الصحة.. الأبيض: الامانة كبيرة وحملها يحتاج الى تعاون

جرت صباح اليوم في وزارة الصحة العامة في بئر حسن مراسم التسليم والتسلم بين الوزير السابق فراس الأبيض وخلفه ركان ناصرالدين، بحضور المدير العام للوزارة فادي سنان وعدد من الإداريين والموظفين.

في البداية، توجه الأبيض بالتحية إلى "الزميل والصديق ناصرالدين"، متمنياً له التوفيق في مسيرته في وزارة الصحة. واستذكر الأبيض الوضع الصعب الذي واجه القطاع الصحي عند توليه الوزارة، مشيراً إلى الأزمة الاقتصادية التي أثرت بشكل كبير على ميزانية الدولة ووزارة الصحة، مما أدى إلى انقطاع الأدوية وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين. كما أشار إلى معاناة مرضى السرطان ونقص التغطية الاستشفائية.

وأوضح الأبيض أن الوزارة عملت على إصلاح النظام الصحي من خلال التعاون مع القطاع الطبي والاستشفائي، وأطلقوا في 2023 الاستراتيجية الوطنية للصحة التي تطرقت إلى قضايا مثل مرض السرطان، إضافة إلى خطة طوارئ الصحة التي دعمت قطاع الرعاية الصحية الأولية خلال العدوان الإسرائيلي.

بدوره، شكر ناصرالدين الوزير الأبيض على ما قدمه للقطاع، معرباً عن أهمية التعاون الجماعي لتطوير النظام الصحي. وأكد أن استكمال مسيرة التطوير والتحديات المستقبلية تتطلب رؤية استراتيجية وموازنة علمية للموارد، مشدداً على أن "الصحة هي خدمة أساسية لجميع اللبنانيين".

وأشار إلى التحديات المقبلة، من الدواء والاستشفاء إلى تحسين سلامة الغذاء وتوظيف التكنولوجيا في القطاع الصحي، مؤكداً العمل المشترك لتحقيق هذه الأهداف.

تسليم وتسلم في وزارة الصحة.. الأبيض: الامانة كبيرة وحملها يحتاج الى تعاون

محليات

وزارة الصحة

فراس الابيض

لبنان

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