وصول الرئيس سعد الحريري إلى ساحة الشهداء في بيروت

صرّح رئيس لجنة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي جاسبر جيفيرز، عقب اجتماع اللجنة: "لقد أحرزنا تقدماً كبيراً خلال الأشهر القليلة الماضية، وأنا واثق من أن الجيش اللبناني سيسيطر على جميع المراكز السكانية في منطقة الليطاني الجنوبية قبل يوم الثلاثاء المقبل. ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أن ترتيبات وقف الأعمال العدائية تحتوي على العديد من المكونات في الفقرات الـ 13، وسنواصل المساعدة في تنفيذ كل هذه المبادئ، حتى بعد 18 شباط، ستظل الآلية مركزة، وتواصل عملها مع جميع الأطراف حتى يتم تحقيق التنفيذ بالكامل".
نشرت النائبة ستريدا جعجع عبر حسابها على "فيسبوك" صورة تجمعها مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وأرفقتها بالتعليق التالي: "في عيد العشاق… تبقى دائماً روح قلبي"
كتب النائب نعمة افرام عبر حسابه على منصة "إكس": "تحيّة إلى روح الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وتحيّة إلى الرئيس سعد الحريري. نقول لهم: إنّ رحلة لبنان نحو بناء الدولة الحديثة، القويّة والمبدعة، لن تتوقّف بعد اليوم حتّى تحقيق ما حلم به وعمل من أجله آباؤنا.وفّقك الله في مسعاك ومسيرتك".