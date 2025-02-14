سلسلة اعتداءات تطال عناصر اليونيفيل على طريق المطار (فيديو)

بعد إحراق سيارة لليونيفيل.. سلسلة اعتداءات تطال قوى أمنية على طريق مطار بيروت الدولي#لبنان pic.twitter.com/wBr2uA1j2n
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) February 14, 2025
بعد إحراق سيارة لليونيفيل.. سلسلة اعتداءات تطال قوى أمنية على طريق مطار بيروت الدولي#لبنان pic.twitter.com/wBr2uA1j2n
دانت القنصلية الفخرية العامة لدولة النيبال في لبنان بأشد العبارات الاعتداء الذي تعرض له نائب القائد العام لقوة "اليونيفيل"، و"الذي يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وللمهمة السامية التي تقوم بها قوات حفظ السلام في لبنان".