سلسلة اعتداءات تطال عناصر اليونيفيل على طريق المطار (فيديو)

دانت القنصلية الفخرية العامة لدولة النيبال في لبنان بأشد العبارات الاعتداء الذي تعرض له نائب القائد العام لقوة "اليونيفيل"، و"الذي يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وللمهمة السامية التي تقوم بها قوات حفظ السلام في لبنان".