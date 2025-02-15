وزير الداخلية عن الإعتداء على اليونيفيل: جريمة يعاقب عليها القانون

أشار وزير الداخلية والبلديات ​أحمد الحجار​، بعد اجتماع طارئ لمجلس الأمن المركزي في مكتبه في الوزارة، لمتابعة الأوضاع الأمنية في ضوء الحوادث المستجدة، إلى "أننا بحثنا بما حصل في اليومين الماضيين من قطع للطرقات وتعديات على الأملاك العامة والخاصة، واعتداء مرفوض تماما على قوات "اليونيفيل"، وهو جريمة يعاقب عليها القانون".