ادرعي: إستهدفنا عنصرًا في وحدة حزب الله الجوية
زعم المتحدث بأسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي ان: "أغارت طائرة لسلاح الجو قبل قليل بشكل موجه بدقة وبتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات على "مخرب" مركزي في الوحدة الجوية لحزب الله في منطقة جنوب لبنان".
وأضاف ادرعي في تغريدة على منصة أكس: "تم استهداف العنصر في أعقاب قيامه بخروقات متكررة تفاهمات الاتفاق بين إسرائيل ولبنان خلال الأسابيع الأخيرة والتي شملت أيضًا تورطه بإطلاق مسيرات نحو الأراضي الإسرائيلية".
وختم: "يواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل وسيمنع كل محاولة من حزب الله للتموضع خلافًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".