ادرعي: إستهدفنا عنصرًا في وحدة حزب الله الجوية

وثق المواطنون في العاصمة بيروت مشاهد لقطع الطرقات في عدد من المناطق، لا سيما في منطقة سليم سلام وعلى جسر الرينغ. وقد تدخل الجيش اللبناني لفتح الطرقات، بعد أن شهدت بعض المناطق موجة إغلاق بالاطارات المشتعلة لليوم الثالث على التوالي. ويأتي هذا التصعيد بعد التوترات التي وقعت على طريق المطار بين مناصري حزب الله والجيش اللبناني.



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