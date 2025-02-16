بعد اتهامه بالتهديد.. الصحافي قاسم قصير يوضح!

أوضح الصحافي قاسم قصير أنه "خلال مقابلتي الاخيرة مع قناة الجديد، تحدثت بشكل موضوعي وعلمي وبناء للدراسات العلمية والأكاديمية، أن الضفوط التي تتعرض لها أي بيئة قد تؤدي إلى اعمال عنف من خارج الأطر السياسية والحزبية المنظمة وقد تتحول الى عمليات امنية، وهذا حصل في لبنان خلال الحرب الاهلية ولدى المنظمات اليسارية والفلسطينية وفي العديد من الدول، لكن للأسف فإن البعض اعتبر ذلك تهديداً بالقتل والاغتيال وطالب بالحماية الدولية والرسمية".