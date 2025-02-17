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مراسل الجديد: الرئيس عون يلتقي وزراء الأشغال والدفاع والخارجية والداخلية ورئيس جهاز أمن المطار ورئيس الحكومة نواف سلام للبحث في الإجراءات اللازمة لمنع أي توتّر أمنيّ محتمل
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محليات

الرئيس عون: لن أقبل أن تبقى إسرائيل على أرض لبنان

2025-02-17 | 05:55
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الرئيس عون: لن أقبل أن تبقى إسرائيل على أرض لبنان
الرئيس عون: لن أقبل أن تبقى إسرائيل على أرض لبنان

أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون اليوم الاثنين أن خيار الحرب لن يكون مجديًا في معالجة الأزمات التي يواجهها لبنان، مشددًا على أن الدولة ستعتمد الطرق الدبلوماسية لحل النزاعات، لا سيما فيما يتعلق بالتصعيد مع إسرائيل.

وأوضح عون، خلال لقائه وفد من نقابة المحررين في قصر بعبدا، أن الجيش اللبناني، الذي يتحمل مسؤولية حماية الحدود والسيادة الوطنية، جاهز لأي طارئ، مؤكدًا أنه في حال وجود أي تقصير، فإن المحاسبة ستكون مفتوحة أمام الجميع.

وشدد عون على أن لبنان لن ينزلق إلى أي فتنة طائفية، مشيرًا إلى أن وحدة المؤسسة العسكرية تبقى الضمانة الأساسية لاستقرار البلاد ومنع الانقسام الداخلي، وهو ما يعمل عليه الجيش اللبناني بكل إمكانياته.

وفي ما يخص سلاح حزب الله، أوضح عون أن هذا الملف يُعدّ جزءًا من النقاش الوطني، وأن أي حلول تتعلق به يجب أن تكون ضمن توافق داخلي بين اللبنانيين، بعيدًا عن أي إملاءات خارجية. وأضاف أن الدور الأميركي والفرنسي في معالجة التوترات الراهنة سيكون تحت الاختبار، مشيرًا إلى أن مصداقيتهما على المحك، خاصة في ما يتعلق بتحقيق انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة.
 
كما أشار إلى أهمية عودة الأسرى اللبنانيين، مؤكدًا أن "رُعاة الاتفاقات يجب أن يتحملوا مسؤولياتهم في مساعدتنا على تحقيق هذا الهدف".
الرئيس عون: لن أقبل أن تبقى إسرائيل على أرض لبنان

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العدو الاسرائيلي

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