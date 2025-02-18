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مراسل الجديد: جريحان برصاص الإحتلال خلال عمليات تمشيط من موقع المنارة الإسرائيلي باتجاه منطقة كركزان شمال شرق ميس الجبل
2025-02-18 | 02:39
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مراسل الجديد: جريحان برصاص الإحتلال خلال عمليات تمشيط من موقع المنارة الإسرائيلي باتجاه منطقة كركزان شمال شرق ميس الجبل
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مراسل الجديد: جريحان برصاص الإحتلال خلال عمليات تمشيط من موقع المنارة الإسرائيلي باتجاه منطقة كركزان شمال شرق ميس الجبل
محليات
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الجبل
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مراسل الجديد: إجتماع للرؤساء الثلاثة عون وبري وسلام في قصر بعبدا عند الساعة 11:00 للبحث في آخر التطورات بالجنوب
الجيش: ندعو المواطنين الى الالتزام بتوجيهات وحداتنا العسكرية المنتشرة في المناطق الجنوبية حفاظًا على أرواحهم وسلامتهم
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