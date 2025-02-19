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محليات

الوضع الأمني مضبوط.. وزير الداخلية يتحدث عن آخر التطورات

2025-02-19 | 01:21
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الوضع الأمني مضبوط.. وزير الداخلية يتحدث عن آخر التطورات
الوضع الأمني مضبوط.. وزير الداخلية يتحدث عن آخر التطورات

جاء في صحيفة "الأنباء الكويتية":

طمأن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اللبنانيين إلى أن "الوضع الأمني في لبنان مضبوط وفي تحسن مستمر".

وقال لصحيفة "الأنباء الكويتية" من دار الفتوى بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان: "كل الأجهزة الأمنية تعمل بتنسيق تام، والاجتماعات الأمنية التي تعقد تشهد أعلى درجات المتابعة والاستنفار، وهناك تشديد من أجل تثبيت الامن والاستقرار وتفادي ما يعكر صفو الأمن في البلاد".

وأشاد بـ"وعي وحكمة القوى الأمنية في معالجة أي خلل أمني وضبطه"، مشيرًا إلى أن "لدى الجيش والقوى الأمنية الإمكانيات والتوجيهات للعمل على منع أي تطور سلبي والتعامل معه بهدوء وبروية وبدون حدة إنما بحزم، الأمر الذي يساعد على تمرير المرحلة الدقيقة التي يمر بها البلد".

وأكد أن "وزارة الداخلية تقوك بواجباتها في حماية الناس وحفظ أمنهم بما يلزم على مستوى الأمن الاستباقي ومكافحة الجرائم ومنع التعديات. والأمن جزء أساسي من أولويات الحكومة". 

الوضع الأمني مضبوط.. وزير الداخلية يتحدث عن آخر التطورات

محليات

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