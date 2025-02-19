الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

فربد البستاني بعد اجتماع لجنة الاقتصاد: "سوف تتقدم اللجنة بإخبار في حق وزير الاقتصاد السابق أمين سلام في ملف شركات التأمين".

2025-02-19 | 08:28
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
فربد البستاني بعد اجتماع لجنة الاقتصاد: &quot;سوف تتقدم اللجنة بإخبار في حق وزير الاقتصاد السابق أمين سلام في ملف شركات التأمين&quot;.
فربد البستاني بعد اجتماع لجنة الاقتصاد: "سوف تتقدم اللجنة بإخبار في حق وزير الاقتصاد السابق أمين سلام في ملف شركات التأمين".

عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط في المجلس النيابي جلستها الأسبوعية برئاسة النائب البروفيسور فريد البستاني، وبحضور النواب الأعضاء.

وأكّد البستاني بعد الجلسة أن اللجنة تابعت ملف شركات التأمين، موضحًا أن اللجنة عازمة على ممارسة دورها الرقابي الذي توقّف خلال الحرب. كان من المفترض أن تستمع اللجنة إلى وزير الاقتصاد السابق، أمين سلام، لكنه تغيب بالرغم من دعوته عدة مرات لتوضيح الوقائع المتعلقة بهذا الملف. 
وقال البستاني: "قررنا تحويل الملف إلى النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة المالية، لأننا لن نتراجع في هذا الموضوع. لدينا واجبات في اللجنة، ولا يمكننا إغفال هذا الملف."
وأضاف البستاني: "نحن نتابع بدقة المبالغ الكبيرة والصغيرة على حد سواء. وتعامل اللجنة مع جميع المسؤولين في هذا الملف كان قانونيًا. وسنكمل عملنا وسنقدم فكرة للحكومة الجديدة حول جدية عمل اللجنة في متابعة كافة القضايا."
وأشار البستاني إلى أن اللجنة تلقت معلومات تفيد بأن الوزير سيقدم إجابات خطية حول تساؤلاتها، لكن اللجنة أوضحت أنها لا تقبل الإجابات الخطية، بل تطلب حضور الوزير أو أي مسؤول معني، حيث أن المساءلة هي حوار مفتوح مع جميع أعضاء اللجنة.
كما تناول بعض أعضاء اللجنة العديد من المخالفات التي حصلت في وزارة الاقتصاد، مثل قضية الطحين وغيرها، لكن البستاني أكد أن تركيزه الحالي منصبّ على ملف التأمين، الذي سيتم متابعته قريبًا، مشيرًا إلى أن اللجنة قد شكّلت فريقًا مصغرًا لتحضير الملف وتقديمه الى القضاء .
فربد البستاني بعد اجتماع لجنة الاقتصاد: "سوف تتقدم اللجنة بإخبار في حق وزير الاقتصاد السابق أمين سلام في ملف شركات التأمين".

محليات

لبنان

البستاني

العودة الى الأعلى
Aljadeed
تشييع نصرالله .. تكلفة هائلة .. من الأولى بالمال؟ (نداء الوطن)
الاجواء ولعانة باستديو والله لنكيف مع حسام جنيد وميشال ابو سليمان .. تصريحات قوية ومواقف طريفة بعد قليل على الجديد

اقرأ ايضا في محليات

إطلاق نار في مرفأ طرابلس.. ما علاقة الجمارك؟
12:28

إطلاق نار في مرفأ طرابلس.. ما علاقة الجمارك؟

أفادت معلومات الجديد عن تعرض مبنى الجمارك في مرفأ طرابلس (وليس شارع المسمكة كما اشيع ) لإطلاق نار من قبل مرافق لأحد مخلصي البضائع .

12:28

إطلاق نار في مرفأ طرابلس.. ما علاقة الجمارك؟

أفادت معلومات الجديد عن تعرض مبنى الجمارك في مرفأ طرابلس (وليس شارع المسمكة كما اشيع ) لإطلاق نار من قبل مرافق لأحد مخلصي البضائع .

بالصورة - مؤثر أميركي وصل لبنان.. هل جاء للمشاركة بالتشييع؟
Play
11:44

بالصورة - مؤثر أميركي وصل لبنان.. هل جاء للمشاركة بالتشييع؟

عبر حسابه على منصة أكس، نشر جاكسون هينكل الناشط السياسي الأميركي، والمؤثر على منصات التواصل الاجتماعي، صوره له محاطاً بصور السيـ.ـد حسن نصـ.ـرالله وأعلام الحزب.

11:44

بالصورة - مؤثر أميركي وصل لبنان.. هل جاء للمشاركة بالتشييع؟

عبر حسابه على منصة أكس، نشر جاكسون هينكل الناشط السياسي الأميركي، والمؤثر على منصات التواصل الاجتماعي، صوره له محاطاً بصور السيـ.ـد حسن نصـ.ـرالله وأعلام الحزب.

إقتربت العاصفة وتعميم لوزيرة التربية.. هل تُقفل المدارس؟
11:14

إقتربت العاصفة وتعميم لوزيرة التربية.. هل تُقفل المدارس؟

أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي تعميما يتعلق بالدوام في المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة أثناء المنخفض الجوي الذي سيتأثر به لبنان.

11:14

إقتربت العاصفة وتعميم لوزيرة التربية.. هل تُقفل المدارس؟

أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي تعميما يتعلق بالدوام في المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة أثناء المنخفض الجوي الذي سيتأثر به لبنان.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025