ارشادات هامة للمواطنين مع اقتراب "آدم"
مع إقتراب العاصفة "آدم"، دعا فوج إطفاء مدينة بيروت المواطنين إلى اتباع الارشادات الوقائية التالية لضمان سلامتهم خلال هذه العاصفة:
* متابعة نشرات الأحوال الجوية عبر وسائل الإعلام.
* تأمين وسائل التدفئة.
* تجنب مغادرة المنازل إلا في الحالات الضرورية.
* عدم ترك وسائل التدفئة على نظام “اللهب المكشوف” مشتعلة أثناء النوم أو عند ترك المنزل تجنباً لإندلاع الحرائق.
إرشادات للسلامة العامة أثناء القيادة:
* تجنب التوجه إلى المناطق الجبلية إلا في الحالات الضرورية.
* الامتناع عن القيادة تحت تأثير الكحول
* عدم القيادة بسرعة أو بتهور.
* تجنب التواجد بالقرب من مكسر الأمواج والألواح الإعلانية.
* عدم محاولة المرور على طرق مغمورة بالمياه
أسس التعامل مع وسائل التدفئة:
* التأكد من سلامة المدافئ الكهربائية والغازية
* تهوية المنازل باستمرار عند استخدام الفحم أو الحطب أو الغاز
وفي حال حصول أي طارئ يُرجى من المواطنين الاتّصال على الرقم 175 و هو الرقم الساخن لفوج إطفاء بيروت .