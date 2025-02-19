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محليات

ارشادات هامة للمواطنين مع اقتراب "آدم"

2025-02-19 | 16:14
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ارشادات هامة للمواطنين مع اقتراب &quot;آدم&quot;
ارشادات هامة للمواطنين مع اقتراب "آدم"

مع إقتراب العاصفة "آدم"، دعا فوج إطفاء مدينة بيروت المواطنين إلى اتباع الارشادات الوقائية التالية لضمان سلامتهم خلال هذه العاصفة:


* متابعة نشرات الأحوال الجوية عبر وسائل الإعلام.

* تأمين وسائل التدفئة. 

* تجنب مغادرة المنازل إلا في الحالات الضرورية.

* عدم ترك وسائل التدفئة على نظام “اللهب المكشوف” مشتعلة أثناء النوم أو عند ترك المنزل تجنباً لإندلاع الحرائق.

إرشادات للسلامة العامة أثناء القيادة:

* تجنب التوجه إلى المناطق الجبلية إلا في الحالات الضرورية.

* الامتناع عن القيادة تحت تأثير الكحول

* عدم القيادة بسرعة أو بتهور.
* تجنب التواجد بالقرب من مكسر الأمواج والألواح الإعلانية.

* عدم محاولة المرور على طرق مغمورة بالمياه

أسس التعامل مع وسائل التدفئة:


* التأكد من سلامة المدافئ الكهربائية والغازية

* تهوية المنازل باستمرار عند استخدام الفحم أو الحطب أو الغاز

وفي حال حصول أي طارئ يُرجى من المواطنين الاتّصال على الرقم 175 و هو الرقم الساخن لفوج إطفاء بيروت .
ارشادات هامة للمواطنين مع اقتراب "آدم"

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