ارشادات هامة للمواطنين مع اقتراب "آدم"

مع إقتراب العاصفة "آدم"، دعا فوج إطفاء مدينة بيروت المواطنين إلى اتباع الارشادات الوقائية التالية لضمان سلامتهم خلال هذه العاصفة:







* متابعة نشرات الأحوال الجوية عبر وسائل الإعلام.



* تأمين وسائل التدفئة.



* تجنب مغادرة المنازل إلا في الحالات الضرورية.



* عدم ترك وسائل التدفئة على نظام “اللهب المكشوف” مشتعلة أثناء النوم أو عند ترك المنزل تجنباً لإندلاع الحرائق.



إرشادات للسلامة العامة أثناء القيادة:



* تجنب التوجه إلى المناطق الجبلية إلا في الحالات الضرورية.



* الامتناع عن القيادة تحت تأثير الكحول



* عدم القيادة بسرعة أو بتهور.

* تجنب التواجد بالقرب من مكسر الأمواج والألواح الإعلانية.



* عدم محاولة المرور على طرق مغمورة بالمياه



أسس التعامل مع وسائل التدفئة:





* التأكد من سلامة المدافئ الكهربائية والغازية



* تهوية المنازل باستمرار عند استخدام الفحم أو الحطب أو الغاز



وفي حال حصول أي طارئ يُرجى من المواطنين الاتّصال على الرقم 175 و هو الرقم الساخن لفوج إطفاء بيروت .