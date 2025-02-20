الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

وزير الأشغال اطلع على واقع عمل المطار

2025-02-20 | 10:01
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
وزير الأشغال اطلع على واقع عمل المطار
وزير الأشغال اطلع على واقع عمل المطار

واصل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني دراسة ملفات المديريات التابعة للوزارة، لتكون لديه رؤية متكاملة لكل المديريات لوضع استراتجية عمل شاملة لكل المشاريع.

واجتمع اليوم، مع وفد من المديرية العامة للطيران المدني برئاسة المدير العام المهندس فادي الحسن، في حضور وفد من رؤساء المصالح والوحدات، حيث قدموا له عرضاً عن واقع عمل المطار وهيكلية الطيران المدني والمشاريع الآنية والمستقبلية المتعلقة بمهمات ومسؤوليات المديرية العامة للطيران.

كما تم استعراض التقارير المفصلة عن كل قطاع في المديرية والمشاكل والحلول المقترحة والتوصيات الواجب الأخذ بها، والاتفاق على التنسيق الدائم والمتواصل، وعقد اجتماعات دورية بين وزارة الأشغال العامة والنقل والمديرية العامة للطيران المدني.

وواصل الوزير رسامني اجتماعاته مع المدير العام للتنظيم المدني المهندس علي رمضان، واطلع منه على واقع عمل المديرية والخطط الآنية والمستقبلية، وتم عرض عمل المديرية لجهة تفعيل واستكمال رقمنة ومكننة عمل المديرية التي بدأت من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية التنظيم.

وتم أيضاً عرض عمل لجنة التدقيق الفني والعمل على تفعيل مرسوم السلامة العامة.

واستقبل الوزير رسامني في مكتبه اليوم، عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبد الله، مهنئا إياه بـ"المسؤولية الملقاة على عاتقه"، وكانت جولة أفق حول الأوضاع العامة وحاجات النقل العام وأوضاع المطار.
 
 
 
 
وزير الأشغال اطلع على واقع عمل المطار

محليات

فايز رسامني

وزير الأشغال

العودة الى الأعلى
Aljadeed
هل يُغامر الحزب؟ (نداء الوطن)
ارشادات هامة للمواطنين مع اقتراب "آدم"

اقرأ ايضا في محليات

مقدمة النشرة المسائية
Play
13:10
Play

مقدمة النشرة المسائية

لم يَثْبُتْ بالطقسِ المشهود مرورُ عاصفةٍ من فوق لبنان باستثناءِ تدنّي درجاتِ الحرارة وملامسةِ الثلوجِ المُنحَدراتِ والسفوح.. والبقيةُ مُناخٌ شَتْويٌّ طبيعي مُنحَ اسم ادم ,تخلَّلَه شاروقٌ في البحر وثلوجٌ في "ابو سمرا" طرابلس/ وتِبعاً لتوصيف النائب نعمة فرام فإنَّ "آدم بلا حوا ما بيخوّف"/ لكنَّ العواصفَ ستمرُّ عن طريقِ المدينةِ الرياضية والتي تشهدُ على ازدحامٍ في المواقفِ السياسية بين مشارِكٍ في تشييع السيدين الشهيدين..وممتنع/

13:10

مقدمة النشرة المسائية

لم يَثْبُتْ بالطقسِ المشهود مرورُ عاصفةٍ من فوق لبنان باستثناءِ تدنّي درجاتِ الحرارة وملامسةِ الثلوجِ المُنحَدراتِ والسفوح.. والبقيةُ مُناخٌ شَتْويٌّ طبيعي مُنحَ اسم ادم ,تخلَّلَه شاروقٌ في البحر وثلوجٌ في "ابو سمرا" طرابلس/ وتِبعاً لتوصيف النائب نعمة فرام فإنَّ "آدم بلا حوا ما بيخوّف"/ لكنَّ العواصفَ ستمرُّ عن طريقِ المدينةِ الرياضية والتي تشهدُ على ازدحامٍ في المواقفِ السياسية بين مشارِكٍ في تشييع السيدين الشهيدين..وممتنع/

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025