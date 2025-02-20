النائب فريد البستاني يُعلن عن تقديمه اقتراح قانون "حماية الودائع بالعملات الأجنبية العالقة في المصارف" وعدم شطب أو اقتطاع أي وديعة مصرفية

عقد النائب فريد البستاني مؤتمراً صحافياً للإعلان عن تقديمه اقتراح قانون "حماية الودائع بالعملات الأجنبية العالقة في المصارف العاملة في لبنان وإعادة الانتظام في عمل القطاعين المالي والمصرفي في لبنان" بمشاركة الخبير المالي والمصرفي نقولا شيخاني والصحافي الاقتصادي والناشر جوزف أ. الخوري، اللذين ساهما في إعداد هذا القانون، وحضور عدد من الإعلاميين ووسائل الاعلام.