رونالدو يحتفل بيوم التأسيس بحضور ولي العهد السعودي (صورة)

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي عن احتفاله بيوم التأسيس في المملكة العربية السعودية بطريقة رائعة.







وأعرب رونالدو عن سعادته للاحتفال بيوم التأسيس في المملكة.

وفي تدوينة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، قال رونالدو: "سعدت بالاحتفال بيوم التأسيس مع صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتشرفت بحضور حفل سباق كأس السعودية للخيول في الرياض".

ويؤكد رونالدو بشكل مستمر على سعادته بارتداء قميص النصر واللعب في دوري روشن والتواجد في المملكة العربية السعودية حيث أكد شعوره بالسعادة هو وأسرته بالحياة في المملكة.

وأكدت التقارير الصحافية أن رونالدو توصل بالفعل لاتفاق مع ناديه الحالي النصر لتمديد التعاقد لموسم آخر مع امكانية تمديده لموسم آخر في حال موافقة الطرفين.