إستولى على 30 سيارة.. وأوقف في صيدا بعد مطاردته

أصدرت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بياناً اعلنت فيه انه " في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم، وبعد ورود شكوى إلى مكتب مكافحة جرائم السّرقات الدّوليّة في وحدة الشّرطة القضائيّة من قبل إحدى شركات تأجير السيارات ضد المدعو م. ك. (من مواليد عام 1995، لبناني) مطلوب بجرائم سرقة وإساءة أمانة."