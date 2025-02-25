نواف سلام: نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم ونريد دولة جيشها صاحب عقيدة قتالية يحمي الشعب يخوض اي حرب وفقاً للدستور

النائب حسن فضل الله: قرار الحرب بيد العدو الاسرائيلي وعندما يعتدي علينا سنقاومه ولن يكون هناك اي مشكلة بين المقاومة والجيش ونحن نريد أن تبسط الدولة سلطتها على كل لبنان