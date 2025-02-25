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محليات

"اقر مؤتمرا دولياً في لبنان".. المقاولون العرب ينتخب السنافي رئيسا ووهبي نائبا

2025-02-25 | 14:14
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&quot;اقر مؤتمرا دولياً في لبنان&quot;.. المقاولون العرب ينتخب السنافي رئيسا ووهبي نائبا
"اقر مؤتمرا دولياً في لبنان".. المقاولون العرب ينتخب السنافي رئيسا ووهبي نائبا

انعقدت الجمعية العمومية لاتحاد المقاولين العرب بمشاركة وفود من ثلاث عشرة دولة عربية توافقت على اقامة مؤتمر دولي في لبنان لاعادة الاعمار .

وافتتحت الجمعية العمومية أعمالها بعرض تقرير الأداء لعام 2024 وإنجازات الاتحاد خلال العام المنصرم، تلاه إجازة الميزانية العامة. بعدها انطلقت إجراءات انتخاب مجلس الإدارة للدورة الجديدة، حيث تم انتخاب السيد علي فاخر السنافي رئيس اتحاد المقاولين العراقيين، رئيسًا للدورة الجديدة، كما تم انتخاب السيد شريف عباس  وهبي نائبًا للرئيس. 
 وشهد الاجتماع توكيل خمس دول لتصويتها، من بينها الصومال وجزر القمر وموريتانيا، التي منحت ثقتها  لوهبي أمين عام نقابة المقاولين اللبنانيين.  
وأكد وهبي أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتحقيق التكامل في قطاع المقاولات العربي، مشيرًا إلى أن النجاح يعتمد على العمل المشترك لمواجهة التحديات وتطوير القطاع بما يخدم التنمية المستدامة في المنطقة.  
وشهد الاجتماع حضورًا مميزًا ونوعيا ً، يتقدمه المهندس زكريا عبدالرحمن العبدالقادر، رئيس اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية، والمهندس حسن عبدالعزيز، الرئيس الفخري لاتحاد المقاولين العرب، والمهندس عوني الساكت، الرئيس المؤسس للاتحاد. كما حضر ممثل عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وممثل عن سفارة جمهورية العراق، ما أضاف بعدًا دبلوماسيًا للحدث يعكس أهمية هذا الاتحاد في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي.  
وفي خطوة نوعية، أقرت الجمعية العمومية إقامة مؤتمر دولي في لبنان لمناقشة تحديات إعادة الإعمار في الدول المتأثرة بالحروب، ومنها لبنان وسوريا وليبيا والسودان. 
وسيشهد المؤتمر مشاركة واسعة من الصناديق العربية والإسلامية، وبيوت التمويل الدولية، بالإضافة إلى شركات المقاولات العربية، بهدف وضع خطط فعالة لإعادة الإعمار وتعزيز التعاون بين الدول العربية وشركاء دوليين. وسيتم التركيز على توفير الموارد المالية اللازمة وإيجاد حلول عملية لدعم جهود إعادة البناء بما يخدم التنمية المستدامة في تلك الدول.  
وأكدت الجمعية العمومية على ضرورة انخراط شركات المقاولات المنضوية تحت لواء الاتحادات والنقابات والهيئات التابعة لاتحاد المقاولين العرب، في عمليات إعادة الإعمار في كل من لبنان وفلسطين وسوريا والسودان، مع الاستعانة بمؤسسات التمويل العربية لدعم هذه المشاريع. وشددت على أهمية تعزيز العمل المشترك مع الجهات المانحة والبنوك التنموية العربية لضمان توفير الموارد المالية اللازمة لعمليات إعادة الإعمار، بما يعزز البنية التحتية ويعيد الاستقرار إلى هذه الدول.  
واختتمت الجمعية العمومية أعمالها بالتأكيد على أهمية التعاون بين الدول الأعضاء لتعزيز قطاع المقاولات العربي، مع وضع خطط طموحة للدورة المقبلة تستهدف تطوير القطاع وتعزيز كفاءته على المستويين الإقليمي والدولي

"اقر مؤتمرا دولياً في لبنان".. المقاولون العرب ينتخب السنافي رئيسا ووهبي نائبا

محليات

اتحاد المقاولين العرب

لبنان

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