تحذير: فيديو بمحتوى حساس.. كلاب تنهش جثة فلسطيني

كتب النائب السابق شامل روكز عبر منصة "أكس": "سامي الجميل كلمتك كانت كل الفرق شجاعة وطنية ثقة انفتاح ومسؤولية... كل التهاني".



وفي منشور آخر، قال الوزير السابق وئام وهاب: "أعتقد أن كلمة سامي الجميل كانت الأهم طيلة يومين، وأرى أن هذا الكلام مطلوب بإلحاح اليوم. تحية شيخ سامي".