جابر: من أولويات الحكومة إقرار آلية التعيينات
قال وزير المال ياسين جابر لصحيفة "اللواء" إن "الاولويات المهمة عند الحكومة هي لا شك إقرار آلية التعيينات على كل المستويات، ووضع برنامج الاصلاحات التي لا بد منها لتوفير المساعدات الخارجية لإعادة الاعمار الذي هو ايضا من الاولويات الحكومية بالتوازي مع استمرار الجهد الدبلوماسي لتحرير الاراضي التي ما زالت تحتلها قوات العدو الاسرائيلي."
واضاف جابر ان هناك موضوع موازنة الـ 2025 وامام الحكومة خياران اما إصدارها بمرسوم واما سحبها من المجلس لإعادة النظربها، ومن ثم التحضير لموازنة 2026.
واوضح وزير المال ان برنامج الاولويات يضعه رئيس الحكومة وتناقشه الحكومة وتقره وتسير به، مضيفاً: "نتوقع ان يكون «شغل الحكومة منيح» في الملفات التي ستقرها وتبدا تنفيذها."