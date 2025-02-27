جابر: من أولويات الحكومة إقرار آلية التعيينات

واضاف جابر ان هناك موضوع موازنة الـ 2025 وامام الحكومة خياران اما إصدارها بمرسوم واما سحبها من المجلس لإعادة النظربها، ومن ثم التحضير لموازنة 2026.

واوضح وزير المال ان برنامج الاولويات يضعه رئيس الحكومة وتناقشه الحكومة وتقره وتسير به، مضيفاً: "نتوقع ان يكون «شغل الحكومة منيح» في الملفات التي ستقرها وتبدا تنفيذها."