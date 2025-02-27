الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

الجمهورية: استنفار ديبلوماسيّ ومخاطر إسرائيلية!

2025-02-27 | 01:38
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الجمهورية: استنفار ديبلوماسيّ ومخاطر إسرائيلية!
الجمهورية: استنفار ديبلوماسيّ ومخاطر إسرائيلية!

اشارت مصادر رسمية لصحيفة "الجمهورية" الى استنفار ديبلوماسي لوقف الإعتداءات الإسرائيلية وخروقاتها المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.

ولفتت المصادر إلى أنّ لبنان على تواصل مباشر مع رئاسة لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، طالباً القِيام بما توجبه عليها مهمّتها لردع إسرائيل عن خروقاتها واعتداءاتها، وإلزامها إنهاء الاحتلال للنقاط الخمس على الحدود. كما جرى تواصل رسمي مماثل مع رعاة اتفاق وقف النار لإلزام إسرائيل باحترام الاتفاق والقرار 1701.

وربطاً بالاعتداءات والخروقات الإسرائيلية، تخوّف مصدر مسؤول ممّا سمّاها "مخاطر" تحاول "إسرائيل" أن تُعمِّمها على كل المنطقة.

وأضاف: "السؤال المركزي لماذا هذا التراخي خصوصاً من قِبل رعاة اتفاق وقف إطلاق النار ومنح إسرائيل الحرّية الكاملة في احتلال النقاط الخمس واستباحة السيادة اللبنانية."

واعتبر المصدر ان ما يجري من خروقات واعتداءات والإبقاء على احتلال النقاط الخمس، لا يمكن التوقف عنده كحدث مَوضَعي، "بل ينبغي أن نوسّع دائرة النظر من لبنان إلى سائر المنطقة، إذ يبدو أنّ ما يجري من تطوّرات متسارعة وتمدّدات إسرائيلية على الأرض سواء في فلسطين أو في سوريا، وتحديداً في الجنوب السوري".

وتابع ان هذا مندرج في سياق مخطّط كبير يُهدّد مصير ومستقبل المنطقة برمّتها وسط صمت أميركي وغربي ودولي مطبق. وما يُخشى منه أنّ الوقائع المتسارعة سواء في الضفة الغربية، أو على الأرض السورية تنذر بأنّ الوضع مفتوح على متغيّرات يُخشى معها ألّا تبقى محصورة في النطاق السوري".

الجمهورية: استنفار ديبلوماسيّ ومخاطر إسرائيلية!

محليات

1701

اسرائيل

جنوب لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بن سلمان يهنئ سلام بتأليف الحكومة ونيلها الثقة
جابر: من أولويات الحكومة إقرار آلية التعيينات

اقرأ ايضا في محليات

إلى حاملي السّلاح.. خبر يهمكم!
Play
14:42

إلى حاملي السّلاح.. خبر يهمكم!

أصدر وزير الدفاع ميشال منسى قراراً قضى ب"تمديد صلاحية تراخيص حمل الأسلحة بفئاتها كافة الصادرة عن وزارة الدفاع الوطني عن العام ٢٠٢٤ والتي تنتهي بتاريخ ۲۰۲٤/۱۲/۳۱ وذلك لغاية تاريخ ٢٠٢٥/٥/١ الساعة صفر. وتبقى التراخيص الصادرة عن العام ۲۰۲۵ صالحة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١".

14:42

إلى حاملي السّلاح.. خبر يهمكم!

أصدر وزير الدفاع ميشال منسى قراراً قضى ب"تمديد صلاحية تراخيص حمل الأسلحة بفئاتها كافة الصادرة عن وزارة الدفاع الوطني عن العام ٢٠٢٤ والتي تنتهي بتاريخ ۲۰۲٤/۱۲/۳۱ وذلك لغاية تاريخ ٢٠٢٥/٥/١ الساعة صفر. وتبقى التراخيص الصادرة عن العام ۲۰۲۵ صالحة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025