المفرقعات النارية ممنوعة في طرابلس!

وجه محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا كتابًا الى قائد درك منطقة الشمال الاقليمية، طالب بموجبه بـ"منع بيع واطلاق المفرقعات النارية في طرابلس وجوارها".