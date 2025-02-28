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محليات

لمناسبة شهر رمضان.. رسالة من بري إلى اللبنانيين

2025-02-28 | 05:26
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لمناسبة شهر رمضان.. رسالة من بري إلى اللبنانيين
لمناسبة شهر رمضان.. رسالة من بري إلى اللبنانيين

لمناسبة شهر رمضان، توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري من اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة بالتهنئة آملاً بأن "يكون شهر رمضان المبارك والذي يتزامن هذا العام مع إقتراب بدء الصوم الكبير لدى أبناء الطوائف المسيحية الكريمة مناسبة يتلاقى فيها الجميع لإستحضار كل القيم والمثل الإيمانية السامية بما تجسدهما هاتين المناسبتين المباركتين صبراً وتآزراً وتراحماً وتعاوناً في سبيل حفظ كرامة الإنسان والتخفيف من معاناته وبلسمة جراحه وتأمين حقه في العيش الكريم ووأولاً وآخراً لحفظ لبنان فحب الأوطان من الإيمان".


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