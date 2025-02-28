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محليات

بشأن صحة البطريرك الراعي.. بيان من مكتب الإعلام في البطريركية المارونية

2025-02-28 | 08:01
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بشأن صحة البطريرك الراعي.. بيان من مكتب الإعلام في البطريركية المارونية
بشأن صحة البطريرك الراعي.. بيان من مكتب الإعلام في البطريركية المارونية

صدر عن مكتب الإعلام في البطريركية المارونية:

"غبطة البطريرك الراعي بصحة جيدة وكل ما يُتداول به عبر بعض وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي لدخوله المستشفى في المجر عارٍ عن الصحة ؛ جُل ما الأمر أنه تمنّع عن حضور المؤتمر المرتقب بسبب زكام بسيط واحترامًا من غبطته للحاضرين لا أكثر ولا أقل."

وفي هذا السياق، أكد المطران بولس صياح، الموجود في بودابست برفقة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، لـ "نداء الوطن"، أنّ الراعي في حال صحية جيدة ولا داعي للقلق.

وكشف صيّاح أنّ البطريرك، كان مصاباً برشح بسيط حين سافر من لبنان، ولدى وصوله إلى بودابست ارتفعت حرارته، ففضّل عدم المخاطرة، لذا قرّر عدم المشاركة في مؤتمر "مستقبل لبنان من حيث المنظور المسيحي"، ومكث في الفندق.

بشأن صحة البطريرك الراعي.. بيان من مكتب الإعلام في البطريركية المارونية

محليات

لبنان

البطريركية المارونية

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