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محليات

ناصر الدين يجول على مستشفيات الجنوب: دعم القطاع ضرورة للتأسيس لإرادة الصمود

2025-03-01 | 08:15
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ناصر الدين يجول على مستشفيات الجنوب: دعم القطاع ضرورة للتأسيس لإرادة الصمود
ناصر الدين يجول على مستشفيات الجنوب: دعم القطاع ضرورة للتأسيس لإرادة الصمود

جال وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين على مستشفيات الجنوب حيث إطلع على الدمار الكبير الحاصل نتيجة العدوان الإسرائلي على لبنان.

وقال ناصر الدين خلال تفقده مستشفى ميس الجبل الحكومي ان جولته من أجل تحديد سبل الدعم والمساعدة، "إذ لا يمكن التأسيس لإرادة الصمود من دون دعم المستشفيات ولا سيما المستشفيات الموجودة في المناطق الحدودية."
وكان وزير الصحة وصل الى مستشفى ميس الجبل الحكومي، المحطة الأولى في جولة يقوم بها على عدد من المستشفيات وتشمل كذلك مستشفيات بنت جبيل وصلاح غندور وتبنين. وقد كان في استقباله النائب قبلان قبلان ورئيس البلدية عبد المنعم شقير ومدير المستشفى الدكتور حسين ياسين وفعاليات إسعافية وصحية وشعبية.
وقال "جئت كوزير صحة عامة لأؤكد الإلتزام المتفق عليه لإعادة الإعمار وترميم البنى التحتية العديدة ولا سيما البنى التحتية الصحية. إذا أردنا التأسيس لإرادة الصمود الموجودة ونكبّرها، علينا أن ندعم المستشفيات. وكذلك مع تعزيز الجيش الوطني، من الواجب تعزيز الجيش الأبيض العامل في القطاع الصحي".
وتابع وزير الصحة العامة مؤكدًا ضرورة شبك الأيدي مع بعض للفوز بثقة الناس وترجمة ذلك على أرض الواقع.
وتقدم ناصر الدين بالتعزية بالشهداء الذين سقطوا في المستشفى، وأكد المباشرة في درس الحاجات الموجودة في المستشفى للبدء بدعمها سواء من خلال البحث في سبل إعادة البناء وتعزيز الدواء وآليات الإستشفاء ودعم العنصر البشري من أجل إبقاء المستشفى فعالا. ورأى الوزير الدكتور ناصر الدين أن الناس لا يستطيعون العيش في منطقة حدودية من دون وجود مستشفى آملا أن يكون على قدر المسؤولية فتتحقق الخطوات المطلوبة في ظل التزام الحكومة وتضامن الأفرقاء المنتمين إليها.
كما كانت كلمة للنائب قبلان قبلان رحب فيها بالوزير ناصر الدين وشكره على زيارته مؤكدًا ضرورة الإسراع في تأهيل المستشفى وإصلاح الأضرار الكبيرة الحاصلة فيها نظرًا لأهمية دور مستشفى ميس الجبل الحكومي بالنسبة إلى أهالي المنطقة.
ناصر الدين يجول على مستشفيات الجنوب: دعم القطاع ضرورة للتأسيس لإرادة الصمود

محليات

وزير الصحة

جنوب لبنان

ميس الجبل

ركان ناصر الدين

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