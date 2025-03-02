حصّة لافتة للملف اللبناني في قمة القاهرة (الأنباء الإلكترونية)

واشارت صحيفة "الانباء الإلكترونية " الى ان ذلك يأتي "في ظلّ معطيات مبشرة لانفتاح سعودي كبير على الصفحة السياسية الجديدة، الهادفة لتطوير العلاقات بين البلدين بما يدلّ حتماً على نية ترجمة الدعم السعودي والخليجي وكذلك الدولي لانطلاقة العهد والحكومة".

وفي السياق لفتت مصادرٌ سياسية متابعة لـ "الأنباء الالكترونية" إلى أنَّ الملف اللبناني سيحظى بحصّة لافتة في قمة القاهرة، إذا قررت الدول التطرق الى مواضيع غير غزّة، وبالتالي فقد تمّ إعداد فقرة خاصة تطالب بالضغط الدولي على إسرائيل للإنسحاب ورفض التوطين.

وإذ أشارت المصادر إلى أنَّ الوفد اللبناني إلى القاهرة يتشكّل من رئيس الجمهورية ووزير الخارجية وسفير لبنان في مصر، كشفت أنَّ الزيارة قد لا تشمل توقيع اتفاقيات على عكس ما يشاع، باعتبار أنَّ الحكومة اللبنانية ولدت حديثاً، فيما الاتفاقيات تحتاج إلى دراسة بين الوزراء المعنيين في كلا البلدين وهذا ما يتطلّب مزيداً الوقت، وزيارات لاحقة لمتابعة هذه الملفات.