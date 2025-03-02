بالفيديو - انفجار صهريج للغاز تابع لإحدى الشركات في الدوسة - عكار

أعلن الرئيس السابق لـ"الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، أنه سوف يزور سوريا مجدداً بعد أن طلب موعدًا، موضحاً أن "إسرائيل تريد استخدام الطوائف لمصلحتها وتفتيت المنطقة".