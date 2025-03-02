بالفيديو - انفجار صهريج للغاز تابع لإحدى الشركات في الدوسة - عكار

انفجار صهريج للغاز تابع لإحدى الشركات في الدوسة - عكار ومعلومات عن سقوط إصابات pic.twitter.com/uTMhGQYqVp
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) March 2, 2025
انفجار صهريج للغاز تابع لإحدى الشركات في الدوسة - عكار ومعلومات عن سقوط إصابات pic.twitter.com/uTMhGQYqVp
أعلن الرئيس السابق لـ"الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، أنه سوف يزور سوريا مجدداً بعد أن طلب موعدًا، موضحاً أن "إسرائيل تريد استخدام الطوائف لمصلحتها وتفتيت المنطقة".
أفاد مراسل الجديد، بوفاة "أم و3 أطفال إثر انفجار صهريج غاز ضخم في بلدة الدوسة - عكار"، مشيراً إلى أن "الدفاع المدني يعمل على إخماد النيران والصليب الأحمر ينقل المتوفين والمصابين إلى المستشفيات المحيطة".