"مروّج مخدرات في طرابلس".. بقبضة قوى الأمن!

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ الآتي:

"في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بعمليات تجارة المخدّرات وترويجها في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم. توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول نشاط مجهول بعمليات تجارة المخدّرات وترويجها في محافظة الشمال. على أثر ذلك، وبنتيجة الجهود الحثيثة والتحرّيات المكثّفة، توصّلت الشعبة المذكورة إلى تحديد هويّته، ويدعى م . ق (مواليد عام 1964 لبناني). بناء عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان وجوده بغية توقيفه.



بتاريخ 17-2-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلّة القبّة، وبتفتيشه ضبط بحوزته مسدّس حربيّ، و20 مغلفًا بداخلها مادّة الكوكايين، و39 حبّة كبتاغون، ومبلغ مالي. وبتفتيش منزله، تمّ ضبط ما يلي: كمّية من الكوكايين المطبوخ على شكل شرائح، زنتها حوالى 162 غراما، 6087 حبّة مخدّرة نوع كبتاغون موضّبة في داخل أكياس نايلون، 4 مظاريف مدوّن عليها Collagen 5000، و16 علبة مدّون عليها "Buprenorphine" وعلبة Rivotril.



كما وجدوا 624 طبّة بلاستيكية تستخدم لحفظ المخدّرات، أدوات تستخدم لتغليف المخدّرات، مطحنة صغيرة للمخدّرات، میزان حسّاس، هويّة مزوّرة ومبلغ مالي.



وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات في مدينة طرابلس وضواحيها.



أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المختصّ بناء على إشارة القضاء" .