خبر مش "حلو".. إغلاق محل "حلو" لسبب مقزز!

وتم ختم أحد محال بيع الحلويات بالشمع الأحمر في محلة الست نفيسة بناءً على إشعار المحامي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي هاني البرشا، إثر مخالفته الشروط القانونية ووجود فئران في منطقة التحضير.

كما تم تنظيم محضري ضبط بحق ملحمتين في صيدا لبيعهما لحم جاموس مجمّد على أنه طازج دون الإعلان عن ذلك. كما تم سحب سبع عينات من الجلاب والحلويات وإرسالها إلى المختبر لإجراء الفحوصات اللازمة.