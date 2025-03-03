خبر مش "حلو".. إغلاق محل "حلو" لسبب مقزز!
جال مفتشو مصلحة الاقتصاد في الجنوب بحضور رئيسة المصلحة ميساء حدرج، وبمؤازرة عناصر من مكتب أمن الدولة، على الملاحم ومحال بيع الحلويات مع حلول شهر رمضان المبارك، بهدف التأكد من التزامها بمعايير السلامة والشروط القانونية.
وتم ختم أحد محال بيع الحلويات بالشمع الأحمر في محلة الست نفيسة بناءً على إشعار المحامي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي هاني البرشا، إثر مخالفته الشروط القانونية ووجود فئران في منطقة التحضير.
كما تم تنظيم محضري ضبط بحق ملحمتين في صيدا لبيعهما لحم جاموس مجمّد على أنه طازج دون الإعلان عن ذلك. كما تم سحب سبع عينات من الجلاب والحلويات وإرسالها إلى المختبر لإجراء الفحوصات اللازمة.