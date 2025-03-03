نواف سلام تسلم دعوة اماراتية للمشاركة في قمة الاعلام العربي

وكان رئيس الحكومة استقبل وفدا من مجلس بلدية بيروت برئاسة رئيس البلدية عبد الله درويش، الذي قال بعد اللقاء: "قدمنا للرئيس سلام التهنئة لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وعلى الثقة التي نالتها الحكومة، وكانت مناسبة عرضنا فيها اوضاع بلدية بيروت وشؤونها، ونقلنا له هواجسنا. بدوره استوضح دولته عن عدد من القضايا العائدة للبلدية، ولمسنا منه كل الاستعداد لمساعدتنا للنهوض بالعاصمة".

كذلك التقى وفدا من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم برئاسة عباس فواز، وجرى عرض لاوضاع الاغتراب اللبناني، وشدد الرئيس سلام على "اهمية الدور ومساهمة المغتربين في تعافي ونهضة لبنان".

من جهته، قال فواز بعد اللقاء: "تشرفنا بلقاء الرئيس سلام وأطلعناه على نشاطات الاغتراب اللبناني، وتحديدا الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم وعلى كل المؤتمرات التي ستعقد في لبنان، وفي هذا الاطار طلبنا تشريفه لحضور المؤتمر العالمي الذي سيعقد في لبنان في كانون الأول من هذه السنة".

اضاف: "كما تشاورنا مع دولته في قانون الانتخاب الاغترابي،

وكان هناك نقاش منفتح وإيجابي لحث المغتربين على المشاركة في الحياة السياسية في لبنان. كذلك تطرقنا إلى دور الاغتراب اللبناني في الاستثمار واعادة الأعمار وإطلاق الورشة الاستثمارية للاغتراب اللبناني في لبنان، وطلبنا من دولته أن يتم التعامل مع الاغتراب بشكل إيجابي وتحفيزي لتشجيعه على الاستمرار في الاستثمار في لبنان وإعطائه الدور الفعال في زيادة استثماراته المستمرة منذ عشرات السنين".

وتابع: "الاغتراب اللبناني لم ينقطع يوما عن الاستثمار في لبنان، ولم يتقاعس عن دعمه للوطن الأم، وهو مستمر بهذه الطريق ونحن دائما نشجع المغتربين على الاستثمار في لبنان. نتمنى على الدولة اللبنانية الاعتناء الدائم بالمغتربين بشكل إيجابي ومستمر وتعطيه الدور الذي يستحقه".

ثم استقبل الرئيس سلام سفير لبنان في دولة الإمارات العربية المتحدة فؤاد دندن، وعرض معه اوضاع الجالية اللبنانية في دولة الإمارات.

كما التقى وفدا من جمعية "بنك الغذاء اللبناني" برئاسة منى كنعان التي قالت على الاثر: "أطلعنا دولة الرئيس سلام على نشاط الجمعية على صعيد توزيع وجبات الطعام الساخنة على العائلات في كافة المناطق اللبنانية. كما وجهنا له دعوة لحضور الإفطار الذي تقيمه الجمعية في الثامن من آذار الحالي في قاعة "بافيون رويال".

كما التقى الرئيس سلام وفدا من جمعية "وحدة عكار والشمال" برئاسة لقمان الكردي.

بعد اللقاء، تحدث باسم الوفد الشيخ احمد النشار الذي قال: "هنأنا دولة الرئيس بتشكيل الحكومة، واكدنا له وقوف عكار الى جانبه، والجميع يشهد له بنظافة كفه، آملين نجاح الحكومة في مهمتها".

واستقبل ايضا، وفدا من جمعية "بيروت منارتي" برئاسة المحامي مروان سلام، وسلم الوفد رئيس الحكومة دعوة لحضور الافطار الذي تقيمه الجمعية في الثامن من آذار الحالي في فندق "الموفنبيك".