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محليات

بيان سعودي لبناني: دراسة الإجراءات اللازمة للسماح للسعوديين بالسفر إلى لبنان والمعوقات التي تواجه استئناف التصدير الى المملكة

2025-03-04 | 03:35
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بيان سعودي لبناني: دراسة الإجراءات اللازمة للسماح للسعوديين بالسفر إلى لبنان والمعوقات التي تواجه استئناف التصدير الى المملكة
بيان سعودي لبناني: دراسة الإجراءات اللازمة للسماح للسعوديين بالسفر إلى لبنان والمعوقات التي تواجه استئناف التصدير الى المملكة
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بيان سعودي لبناني: دراسة الإجراءات اللازمة للسماح للسعوديين بالسفر إلى لبنان والمعوقات التي تواجه استئناف التصدير الى المملكة

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