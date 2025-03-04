"الأسرى وادانة الخروقات".. لبنان ينجح بتعديل المادة المتعلقة به في قمة القاهرة

أفادت مراسلة الجديد جوزفين ديب من القاهرة ان لبنان نجح بتعديل المادة المتعلقة به في مقررات القمة العربية الطارئة فأصبحت على الشكل التالي:



1- التأكيد على ضرورة تنفيذ اتفاق وقف أطلاق النار بجميع بنوده والتزم بالقرار1701

2- ادانة الخروقات الاسرائيلية ومطالبة اسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية إلى الحدود المعترف

3- تسليم الأسرى المعتقلين في الحرب الأخيرة

4- العودة إلى الالتزام باتفاقية الهدنة الموقعة عام 49

5- الوقوف مع الدولة اللبنانية وأمنها وسيادتها



علماً أن المادة قبل تعديلها كانت تنص على: التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النارفي لبنان بجميع بنوده والالتزام بقرار مجلس الأمن 1701 وادانة الخروقات الاسرائيلية لها والوقوف مع الجمهورية اللبنانية وأمنها وسيادتها.