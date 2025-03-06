عودة العلاقات... (الأنباء الكويتية)

رأى مرجع سياسي لبناني أن زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى المملكة العربية السعودية شكلت محطة مفصلية في المشهد السياسي اللبناني، إذ جاءت في ظروف صعبة تمر بها البلاد وسط أزمات داخلية وتوترات إقليمية، مشيرا الى أن "البيان المشترك الصادر عن الزيارة حمل دلالات واضحة حول مستقبل العلاقات اللبنانية - السعودية، ورؤية المملكة لدعم لبنان في المرحلة المقبلة، ما يضع بيروت أمام اختبار حقيقي في التزامها بإعادة التوازن إلى علاقاتها العربية، وتطبيق الإصلاحات التي طال انتظارها".

وأوضح المرجع لـ"الأنباء" الكويتية: أن "الزيارة عكست توجها سعوديا واضحا لإعادة ترميم العلاقة مع لبنان. والتأكيد على أن لبنان عضو أصيل في المنظومة العربية لم يكن مجرد عبارة بروتوكولية، بل رسالة سياسية تحمل في طياتها الرفض لأي انحراف عن الهوية العربية للبلاد. كما أن التشديد على أهمية تنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية، يؤشر إلى نية السعودية إعادة لبنان إلى دائرة التأثير العربي".