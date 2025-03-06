مقدمة نشرة أخبار الجديد

انهزَمَت معركةُ "العلَمِ المشطوب" وانتهت بشَطبِها عن ساريةِ وسطِ البلد/ ولمّا كانت اهدافُ الحملةِ الإعلانية تحقيقَ المساواةِ بين المرأةِ والرجل، فقد وُوجِهت بحملةٍ مضادة نَشرتها على "صنوبر بيروت" لأنها حَقَّرتِ العَلَم وتسبَّبت بإثارةِ الرأيِ العام//

وعلى سارية اتفاقِ وقفِ إطلاق النار رفَعَ لبنان الصوتَ بعدما طَفَح كَيلُ الاعتداءاتِ الإسرائيلية على سيادةِ لبنانَ براً وبحراً وجواً/ واستهدافِ المواطنين جنوباً وبقاعاً/ ولَقَّمَتِ المؤسسةُ العسكرية سلاحَ التحذير/ وأَصدرت بياناً وَضَعت فيه الجميعَ أمام مسؤولياتِهم.// وقالت قيادةُ الجيش إنَّ إمعانَ العدوِّ الإسرائيلي في اعتداءاته يهددُ استقرارَ لبنان/ وينعكسُ سلبًا على الاستقرار في المنطقة// وعلى وقْعِ العدوان تستمرُّ وِحداتُ الجيش بإزالةِ الركام وفتحِ الطرقات أمام عودةِ الأهالي الآمنة إلى الجنوب// أما مجلسُ الوزراء فقرَّر العودةَ الآمنه الى مقرِّه الدائم في المُتحف وَفقَ ما ينصُّ عليه الطائف وبذلك يُنهِي رحلةَ النزوحِ الى السراي وقد بدأت على الفور عمليةُ إعادةِ إعمار المقر ونفضِ غبارِ السنين عنه/ وأُولى جَلَساتِ الحكومة عُقدت في قصر بعبدا/ فرَأَسَها رئيسُ الجمهورية العماد جوزاف عون الذي أعلن قيامَهُ بزيارةٍ ثانية للسعودية بعد عيدِ الفِطر على رأس وفدٍ وَزاري لتوقيع اتفاقياتٍ بين البلدين/ ونَأَتِ الحكومةُ بنفسها في جلستِها البِكْر عن مِلفِّ التعيينات/ وعن هذا المِلف قال وزير الإعلام بول مرقص إن مجلسَ الوزراء لم يتدخلْ في أسماءِ التعيينات، ولا موعدَ محدَّداً لهذاالملف/ وقالت مصادرُ الجديد إنَّ التعييناتِ بمختلِف قطاعاتِها لا تزالُ قيدَ الدرس، وتحتاجُ الى ادخالِها في آليةٍ تمنعُ عنها التدخلاتِ السياسيةَ وتُبقِيها ضِمنَ معاييرِ الكفاءة/ وقال الرئيس نواف سلام أنّه "تم الاتفاق على اعتماد آلية شفافة بشأن ملف التعيينات"،/ أما موازنةُ العام الجاري التي هُرّبت بمرسوم فأُثخِنَت طَعناً من بعضِ النواب ووصفوها بخُطوةِ الحكومةِ الناقصة بعد نيلِها الثقة/ على اعتبار أنَّ الموازنةَ المُقَرَّة انتهت صلاحيتُها بمرور الحربِ الإسرائيلية عليها حتى باتت أرقامُها وهميةً وغيرَ واقعية// والحربُ الإسرائيلية التي وَسَّعت بيكارَها إلى احتلالِ أجزاءٍ من سوريا/ تُجري "بروفا" تهجيرِ الفلسطينيين من الضِفة الغربية لتطبِّقَها على قطاع غزة، وسَطَ إعلانِ رئيسِ الأركان الجديد أنَّ العامَ الجاري سيكونُ عامَ الحربِ في غزة وضد إيران/ يتماشى ذلك وكلامَاً مستجداً للرئيسِ الأميركي دونالد ترامب بتحويلِ القطاع إلى جحيم ما لم تُفرِجْ حماس عن الأسرى/ ولأهل غزة أضاف: إذا بقيَ الرهائنُ فأنتم أموات/ وفيما يُشبِهُ تبادلَ الأدوار رَفَع ترامب سقفَ التهويل إلى الجحيم فيما أجرى مسؤولون أميركيون محادثاتٍ مباشِرةً مع مسؤولي حماس// وربما يكونُ اللقاءُ وجهاً لوجهٍ بدايةَ حلٍّ يلجأُ فيه ترامب للضغط على حماس وبنيامين نتنياهو معاً للدخول في المرحلةِ الثانية من تطبيقِ الاتفاقِ المُبرم أصلاً على ثلاثِ مراحل/ وللرئيسِ الاميركي سوابقُ في ذلك حين هَدد بفتح أبوابِ الجحيم وعاد إلى الأرض بالضغط على نتنياهو للذهابِ إلى تطبيقِ المرحلة الأولى/ وهذا ما يمكنُ وصفُه "بتكتيك ترامب".