تعليقاً على إدخال العدو الإسرائيلي مستوطنين إلى الأراضي اللبنانية.. بيان للجيش!

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا رئيس مجلس النواب نبيه بري، واطلعه على نتائج زيارته الى المملكة العربية السعودية بدعوة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ووضعه في اجواء اللقاءات التي عقدها على هامش القمة العربية غير العادية التي انعقدت في القاهرة بعنوان "قمة فلسطين". وتداول الرئيسان عون وبري الاوضاع العامة في البلاد ولا سيما الوضع في الجنوب.الى ذلك، كانت للرئيس عون لقاءات وزارية عدة، وفي هذا السياق، استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى وعرض معه للاوضاع الامنية في البلاد والتطورات وانتشار الجيش في المدن والقرى الجنوبية، وتطرق البحث الى حاجات المؤسسة العسكرية.