الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

تعليقاً على إدخال العدو الإسرائيلي مستوطنين إلى الأراضي اللبنانية.. بيان للجيش!

2025-03-07 | 08:26
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
تعليقاً على إدخال العدو الإسرائيلي مستوطنين إلى الأراضي اللبنانية.. بيان للجيش!
تعليقاً على إدخال العدو الإسرائيلي مستوطنين إلى الأراضي اللبنانية.. بيان للجيش!

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

في سياق مواصلة العدو الإسرائيلي اعتداءاته وخروقاته لسيادة لبنان، عمد عناصر من القوات المعادية إلى إدخال مستوطنين لزيارة مقام ديني مزعوم في منطقة العباد - حولا في الجنوب، ما يمثل انتهاكًا سافرًا للسيادة الوطنية اللبنانية.

إن دخول مستوطنين من الكيان الإسرائيلي إلى الأراضي اللبنانية هو أحد وجوه تمادي العدو في خرق القوانين والقرارات الدولية والاتفاقيات ذات الصلة، ولا سيما القرار ١٧٠١ واتفاق وقف إطلاق النار.

تُتابع قيادة الجيش الموضوع بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل.
تعليقاً على إدخال العدو الإسرائيلي مستوطنين إلى الأراضي اللبنانية.. بيان للجيش!

محليات

الجيش اللبناني

الجيش

العودة الى الأعلى
Aljadeed
أزمة قضائية حادة تلوح في الأفق.. السبب؟
أحداث مشوقة ومتسارعة في حلقة جديدة من مسلسل "البطل" .. الآن على الجديد

اقرأ ايضا في محليات

التقدمي يثمن جهود الأمن العام السوري
08:32

التقدمي يثمن جهود الأمن العام السوري

صدر عن الحزب التقدمي الإشتراكي، البيان الآتي :" يثمن الحزب الجهود التي بذلها جهاز الأمن العام السوري ما أدى إلى اعتقال المدعو ابراهيم حويجة المتهم بالإشراف على اغتيال المعلم الشهيد كمال جنبلاط.

08:32

التقدمي يثمن جهود الأمن العام السوري

صدر عن الحزب التقدمي الإشتراكي، البيان الآتي :" يثمن الحزب الجهود التي بذلها جهاز الأمن العام السوري ما أدى إلى اعتقال المدعو ابراهيم حويجة المتهم بالإشراف على اغتيال المعلم الشهيد كمال جنبلاط.

وهاب: الشرع سقط كرئيس وتطورات كبيرة قادمة
07:09

وهاب: الشرع سقط كرئيس وتطورات كبيرة قادمة

كتب رئيس حزب التوحيد وئام وهاب عبر إكس: " كانت لدى الشرع فرصة الأسابيع الأولى ولم يستغلها فسقط كرئيس والآن قد يتحول الى قائد لتنظيم تحرير الشام . تطورات كبيرة قادمة، الزلزال"

07:09

وهاب: الشرع سقط كرئيس وتطورات كبيرة قادمة

كتب رئيس حزب التوحيد وئام وهاب عبر إكس: " كانت لدى الشرع فرصة الأسابيع الأولى ولم يستغلها فسقط كرئيس والآن قد يتحول الى قائد لتنظيم تحرير الشام . تطورات كبيرة قادمة، الزلزال"

الرئيس عون أطلع بري على نتائج زيارته للرياض واجواء قمة القاهرة
06:59

الرئيس عون أطلع بري على نتائج زيارته للرياض واجواء قمة القاهرة

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا رئيس مجلس النواب نبيه بري، واطلعه على نتائج زيارته الى المملكة العربية السعودية بدعوة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ووضعه في اجواء اللقاءات التي عقدها على هامش القمة العربية غير العادية التي انعقدت في القاهرة بعنوان "قمة فلسطين". وتداول الرئيسان عون وبري الاوضاع العامة في البلاد ولا سيما الوضع في الجنوب.الى ذلك، كانت للرئيس عون لقاءات وزارية عدة، وفي هذا السياق، استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى وعرض معه للاوضاع الامنية في البلاد والتطورات وانتشار الجيش في المدن والقرى الجنوبية، وتطرق البحث الى حاجات المؤسسة العسكرية.

06:59

الرئيس عون أطلع بري على نتائج زيارته للرياض واجواء قمة القاهرة

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا رئيس مجلس النواب نبيه بري، واطلعه على نتائج زيارته الى المملكة العربية السعودية بدعوة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ووضعه في اجواء اللقاءات التي عقدها على هامش القمة العربية غير العادية التي انعقدت في القاهرة بعنوان "قمة فلسطين". وتداول الرئيسان عون وبري الاوضاع العامة في البلاد ولا سيما الوضع في الجنوب.الى ذلك، كانت للرئيس عون لقاءات وزارية عدة، وفي هذا السياق، استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى وعرض معه للاوضاع الامنية في البلاد والتطورات وانتشار الجيش في المدن والقرى الجنوبية، وتطرق البحث الى حاجات المؤسسة العسكرية.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025