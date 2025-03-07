"يصطادان طيوراً نادرة".. بقبضة قوى الأمن

"في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة كافة الجرائم وقمع المخالفات، ومنها مخالفات قانون الصيد البرّي لا سيّما الطيور المهاجرة، بهدف حماية الطبيعة والحفاظ على البيئة.بتاريخ 6-3-2025، تمكنت دورية من مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي في سهل عكار من توقيف كل من: م. س. (مواليد عام 1986، لبناني) و. ب. (مواليد عام ١٩٨٧، لبناني) ، اثناء قيامهما بصيد الطيور النادرة، وضبطَت بحوزتهما بندقيتي الصيد خاصتهما، جعبتين و754 خرطوشة صيد صالحة للاستعمال وطيرَين لقلق، أحدهما لايزال حيا، كما تم حجز سيارة الرابيد التي كانا على متنها.سلم الموقوفَين مع المضبوطات الى مخفر العريضة لاجراء المقتضى القانوني بحقهما، وسلم الطيرين الى احدى الجمعيات، بناءً على إشارة القضاء المختص".