عون وبري: لقاء سلس!

استقبل رئيس الجمهورية جوزيف عون رئيس مجلس النواب نبيه بري في قصر بعبدا واطلعه على اجواء زيارته المملكة العربية السعودية ولقائه ولي العهد محمد بن سلمان، كما اطلعه على زيارته القاهرة واجواء لقاءاته الجانبية.

وفي معلومات الجديد ان اللقاء بين عون وبري كان سلسا وليس متوترا كما أشيع. وجرى فيه الاتفاق على البدء بالدفعة الاولى من التعيينات الاسبوع المقبل.

مصادر نيابية قالت للجديد ان لا خلاف سجل في لقاء اليوم بين الرئيسين ولكن تترقب هذه المصادر خلافا مقبلا حتما على موضوع التعيينات وتحديدا في مركز المدير العام للأمن العام على اعتبار أن عين التينة متمسكة بالعميد مرشد سليمان.