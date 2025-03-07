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محليات

فيديو يظهر حجم الغارات التي هزت الجنوب مساءً

2025-03-07 | 15:32
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فيديو يظهر حجم الغارات التي هزت الجنوب مساءً
فيديو يظهر حجم الغارات التي هزت الجنوب مساءً

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فيديو يظهر حجم الغارات التي هزت الجنوب مساءً

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"راكب السماء" القاتل الإسرائيلي الصامت.. هكذا داهم حزب الله
07:44

"راكب السماء" القاتل الإسرائيلي الصامت.. هكذا داهم حزب الله

كشفت صحيفة "يديعوت احرونوت" أن وحدة الطائرة المسيّرة "روخيف شامايم - (راكب السماء)"، والتي تم تفعيلها خلال الحرب، اغتالت نحو 700 شخص في قطاع غزة ولبنان، منهم أكثر من 40 عنصرًا من حزب الله في الأسابيع الأخيرة بعد وقف إطلاق النار.

07:44

"راكب السماء" القاتل الإسرائيلي الصامت.. هكذا داهم حزب الله

كشفت صحيفة "يديعوت احرونوت" أن وحدة الطائرة المسيّرة "روخيف شامايم - (راكب السماء)"، والتي تم تفعيلها خلال الحرب، اغتالت نحو 700 شخص في قطاع غزة ولبنان، منهم أكثر من 40 عنصرًا من حزب الله في الأسابيع الأخيرة بعد وقف إطلاق النار.

نائب التيار لـ سلام: "خليك بـ خبار النسوان"!
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07:16

نائب التيار لـ سلام: "خليك بـ خبار النسوان"!

كتب نائب التيار الوطني الحر، جورج عطالله، في تغريدة موجهة إلى نواف سلام قائلاً: "خليك مهتم بأخبار النساء فقط ولا تشيل هم الأمور التانية، لأنو الوضع بالبلد ممتاز."

وأضاف عطالله: "الموازنة مميزة، الإسرائيليين رحلوا، الودائع رجعت، السوريين عادوا، والعلم صار موحد. لكن الأهم هو: Happy Women’s Day لكل إمرأة عم تساهم في عيلتها ومجتمعها."

07:16

نائب التيار لـ سلام: "خليك بـ خبار النسوان"!

كتب نائب التيار الوطني الحر، جورج عطالله، في تغريدة موجهة إلى نواف سلام قائلاً: "خليك مهتم بأخبار النساء فقط ولا تشيل هم الأمور التانية، لأنو الوضع بالبلد ممتاز."

وأضاف عطالله: "الموازنة مميزة، الإسرائيليين رحلوا، الودائع رجعت، السوريين عادوا، والعلم صار موحد. لكن الأهم هو: Happy Women’s Day لكل إمرأة عم تساهم في عيلتها ومجتمعها."

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